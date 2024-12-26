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Утверждены еще шесть председателей комитетов администрации Волгоградской области

Полномочия чиновников продлили на новый срок.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Волгоградской области утвердили еще ряд чиновников, которые останутся на должностях в качестве председателей профильных комитетов на третий губернаторский срок Андрея Бочарова.

Так, продолжат работать в обладмине на высоких постах глава Облкомтерполитики Михаил Битюцкий; председатель комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова; руководитель комитета тарифного регулирования Светлана Горелова. В Облкомказачества останется Эдуард Давыдовский; в комитете по управлению госимуществом — Екатерина Кульгускина; в Облкомприроды — Алексей Сивокоз.