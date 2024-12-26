Утверждены еще шесть председателей комитетов администрации Волгоградской области

Так, продолжат работать в обладмине на высоких постах глава Облкомтерполитики Михаил Битюцкий; председатель комитета экономической политики и развития Галина Быкадорова; руководитель комитета тарифного регулирования Светлана Горелова. В Облкомказачества останется Эдуард Давыдовский; в комитете по управлению госимуществом — Екатерина Кульгускина; в Облкомприроды — Алексей Сивокоз.