Новым мэром Самары стал Иван Носков

В четверг, 26 декабря 2024 года, в Самаре избрали нового мэра города. Им стал Иван Носков, который ранее был главой Дзержинска, а в последнее время занимал этот пост с приставкой «врио». Кандидатуру чиновника утвердили на заседании гордумы.