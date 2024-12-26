Новым мэром Самары стал Иван Носков

В четверг, 26 декабря 2024 года, в Самаре избрали нового мэра города. Им стал Иван Носков, который ранее был главой Дзержинска, а в последнее время занимал этот пост с приставкой «врио». Кандидатуру чиновника утвердили на заседании гордумы.
Всего на конкурс по выбору мэра Самары было подано семь заявок. В финал прошли двое кандидатов: Иван Носков и председатель Летниковского сельского потребительского общества Елена Свиридова. Сегодня оба представили депутатам свои программы по развитию города.
Первой на голосование вынесли кандидатуру Ивана Носкова. Ее поддержали единогласно. Сразу после этого чиновник принес присягу и официально вступил в должность главы Самары. Этот пост он будет занимать в течение ближайших пяти лет.
Напомним, кресло мэра Самары освободилось в середине ноября 2024 года. Елена Лапушкина, которая руководила городом на протяжении последних нескольких лет, покинула пост ради перехода на другую работу. Она стала новым уполномоченным по правам человека в Самарской области.