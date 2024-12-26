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Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Франция неоднократно обращалась к России по закрытым каналам, предлагая наладить диалог по российско-украинскому конфликту без участия Украины. По его словам, Москва от контактов не отказывалась и была готова послушать предложения западных властей. Однако поведение Парижа он счел двусмысленным.

Источник: AP 2024

«Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю», — сказал Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. «Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что “ни слова об Украине без Украины”», — рассказал министр.

В это же время Франция обучает на своей территории украинских военных и выступает за отправку европейского контингента на Украину, отметил он.

Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег.

Сергей Лавров

В последние месяцы европейские лидеры вели обсуждения, инициированные главным образом президентом Франции Эмманюэлем Макроном, об отправке миротворцев на Украину в случае прекращения огня, писали СМИ. Российские власти сочли подобные разговоры преждевременными.

переговоры
дипломатия
Лавров Сергей