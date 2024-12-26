Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева

«Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю», — сказал Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. «Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что “ни слова об Украине без Украины”», — рассказал министр.