«Есть у наших французских коллег такое стремление играть инициативную роль по самым разным вопросам, и мы это приветствуем, но каков результат от таких инициатив, и насколько стремление играть позитивную роль является искренним, я не знаю», — сказал Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ. «Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без всякой Украины, просто диалог по украинскому вопросу, как бы в нарушение принципа, который Запад постоянно повторяет о том, что “ни слова об Украине без Украины”», — рассказал министр.
В это же время Франция обучает на своей территории украинских военных и выступает за отправку европейского контингента на Украину, отметил он.
Такое двусмысленное поведение не вызывает стремления всерьез относиться к тому, что происходит по инициативе наших французских коллег.
В последние месяцы европейские лидеры вели обсуждения, инициированные главным образом президентом Франции Эмманюэлем Макроном, об отправке миротворцев на Украину в случае прекращения огня, писали СМИ. Российские власти сочли подобные разговоры преждевременными.