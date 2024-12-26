Хуснуллин поблагодарил Минниханова за активность РТ в реализации проектов инфраструктуры

«С высокими показателям завершаем работу по нацпроектам “Жилье и городская среда” и “Безопасные качественные дороги”. По итогам года уже видим, что будет введено не менее 105 млн кв. метров жилья, уложено порядка 139 млн кв. м асфальтобетона. В течение года в работе штаба особое внимание уделяли исполнению регионами федеральных и национальных проектов и программ, реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов, средств Фонда национального благосостояния, а также вопросам ЖКХ и дорожной деятельности. Отмечу, что в этом году показывали наилучшие результаты работы и чаще всего становились лидерами по реализации программ Чеченская Республика, Нижегородская область, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Пензенская область и Республика Татарстан, также высокие показатели у Оренбургской и Амурской областей», — сказал он, подчеркнув работу каждого региона.