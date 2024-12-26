Глава администрации Гусева Александр Китаев сохранил пост председателя Ассоциации муниципалитетов Калининградской области. Как сообщает телеграм-канал АМОКО, собрание Ассоциации состоялось накануне в Балтийске.
«По итогам собрания состоялись выборы председателя Ассоциации. Единогласным голосованием на второй срок председателем избран Александр Китаев», — сообщили в АМОКО. Также избран состав правления, утверждены основные направления деятельности и новая редакция устава Ассоциации.
Отметим, что в состав правления вошли главы администраций Сергей Бевз (Светлый), Елена Дятлова (Калининград), Александр Китаев (Гусев), Максим Коломиец (Гвардейск), Сергей Кошевой (Зеленоградск), Сергей Мельников (Балтийск), Сергей Подольский (Гурьевск), Наталья Строганова (Озерск), Владимир Устинов (Правдинск), а также глава Гурьевского округа Алексей Курилов и Багратионовского округа Максим Макарчик.