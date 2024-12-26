Глава Крыма сообщил о смене руководства регионального управления ФСБ

В конце этого года в управлении Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю произошли изменения в кадровом составе. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил Сергей Аксенов.
Глава Крыма с благодарностью обратился к сотрудникам ФСБ, упомянув четыре предотвращенных покушения на свою жизнь. Он особо отметил Леонида Владимировича Михайлюка, который до недавнего времени занимал должность начальника управления.
«Спасибо коллегам из ФСБ, лично Михайлюку Леониду Владимировичу, который был начальником управления до последней недели».