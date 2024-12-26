Авиакатастрофа в Казахстане и саммит ЕАЭС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О саммите ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее был выявлен коронавирус, примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи.
Сначала состоится заседание в узком составе, а затем в расширенном.
Заседание в расширенном составе будет закрытым, по его завершении главы государств продолжат общение за рабочим обедом.
Об авиакатастрофе в Казахстане
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау сейчас, когда идет следствие, «было бы неверно»: «И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать».
«В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями».