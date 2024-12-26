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Авиакатастрофа в Казахстане и саммит ЕАЭС. Темы брифинга Пескова

Авиакатастрофа вблизи города Актау и саммит ЕАЭС стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, у которого ранее был выявлен коронавирус, примет участие в саммите ЕАЭС по видеосвязи.

Сначала состоится заседание в узком составе, а затем в расширенном.

Заседание в расширенном составе будет закрытым, по его завершении главы государств продолжат общение за рабочим обедом.

Об авиакатастрофе в Казахстане

Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау сейчас, когда идет следствие, «было бы неверно»: «И мы, конечно же, делать это не можем, и никто не должен этого делать».

«В настоящий момент идет следствие, любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями».

Песков Дмитрий