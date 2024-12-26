Ирина Муравьева назначена врио председателя нового Облкоммолодежи

Ирина Муравьева имеет большой опыт работы с детьми и молодежью. В администрацию региона она переходит из областного центра развития и контроля качества социальных услуг, где работала директором. В разные годы она трудилась педагогом дополнительного образования, тренером-преподавателем в подростковом центре, в районном комитете по молодежной политике, культуре и спорту, а также в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.