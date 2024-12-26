Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС

Общаясь с прессой перед началом работы пленума, заместитель председателя, председатель судебной коллегии по экономическим делам ВС Юрий Кобец подчеркнул, что в настоящее время перед страной стоит задача спасать предприятия, которые попали в сложную финансовую ситуацию, а не ликвидировать их, независимо от того, какой они формы собственности.