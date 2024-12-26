Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся с рабочим визитом в Ленинградской области, перед заседанием Высшего евразийского экономического совета наколол дров.
Соответствующие фото были опубликованы в четверг в Telegram-канале «Пул первого».
«Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?» — говорится в сообщении.
Белорусский лидер прилетел в Санкт-Петербург 25 декабря, чтобы принять участие в неформальном саммите СНГ, а также заседании Высшего евразийского экономического совета. Площадкой для саммита выбран Ледовый дворец всесезонного курорта «Игора», находящийся на территории Карельского перешейка.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 26 декабря. По его итогам, как ожидается, будет подписано около двух десятков документов. Планируется, что на заседании Лукашенко озвучит цели и приоритеты Беларуси во время председательства в органах ЕАЭС в следующем году.
В прошлый раз колкой дров во время официального визита в РФ Лукашенко занимался в ноябре текущего года — перед саммитом СНГ, который состоялся в Москве.
Спасать предприятия
Общаясь с прессой перед началом работы пленума, заместитель председателя, председатель судебной коллегии по экономическим делам ВС Юрий Кобец подчеркнул, что в настоящее время перед страной стоит задача спасать предприятия, которые попали в сложную финансовую ситуацию, а не ликвидировать их, независимо от того, какой они формы собственности.
«Глава государства (при разработке закона — Sputnik) поставил три самые главные задачи: первое — уйти от ликвидации к восстановлению платежеспособности предприятий, второе — повысить координирующую роль Совета министров и местных органов при рассмотрении вопросов урегулирования неплатежеспособности предприятий, третье — освободить суды от несвойственных им функций», — сказал он.
Говоря об «идеологии нового закона», Кобец подчеркнул: «Наша цель — восстанавливать предприятия, ни в коем случае не ликвидировать. Потому что ни одно ликвидированное предприятие не будет двигать экономику. Экономику вперед двигают только устойчивые предприятия».
При этом он добавил, что вопрос деления юрлиц на частные и государственные при решении вопросов урегулирования вопросов неплатежеспособности не стоит.
«Согласитесь, ведь для человека нет принципиального значения, на каком он предприятии работает. Для него должно быть рабочее место, достойная заработная плата, достойные условия труда», — сказал Кобец.