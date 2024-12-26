Bloomberg объяснил чистки в армии Китая «подрывающей войска коррупцией»

Си с момента прихода к власти сделал борьбу с коррупцией одним из своих ключевых приоритетов. В январе 2013 года, вскоре после избрания генеральным секретарем ЦК КПК, он провозгласил курс на «нулевую терпимость» к коррупции и призвал «бить и мух, и тигров», то есть вести борьбу как с мелкими, так и с крупными взяточниками. «Коррупция — это раковая опухоль, подрывающая жизнеспособность и дееспособность партии, и борьба с коррупцией — это самый тщательный из существующих способов самореволюции. Пока существуют благодатная почва и условия для коррупции, мы должны продолжать трубить в рог и ни на минуту не останавливаться в своей борьбе с ней», — цитировал китайского лидера телеканал CGTN в январе.