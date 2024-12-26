Пашинян выступит после Путина на заседании ВЕЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря. Ему предоставят слово после приветственного выступления президента РФ Владимира Путина. Участвовать в мероприятии Пашинян будет в онлайн-режиме.