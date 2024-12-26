Пашинян выступит после Путина на заседании ВЕЭС

Площадкой для заседания Высшего Евразийского экономического совета — высшего наднационального органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — выбран курортный комплекс «Игора» в Ленинградской области. Никол Пашинян является председателем собрания.
Среди участников саммита — глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров.
«На узком составе открытыми для прессы будут вступительное слово президента Путина и затем слова премьер-министра Армении Пашиняна, который будет принимать участие посредством видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что расширенный состав заседания будет работать в открытом режиме, сообщают «Ведомости».
Ранее сообщалось об отсутствии Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербург 25 декабря. Причиной отсутствия политика назвали положительный результат теста на коронавирус.