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Пашинян выступит после Путина на заседании ВЕЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря. Ему предоставят слово после приветственного выступления президента РФ Владимира Путина. Участвовать в мероприятии Пашинян будет в онлайн-режиме.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Площадкой для заседания Высшего Евразийского экономического совета — высшего наднационального органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — выбран курортный комплекс «Игора» в Ленинградской области. Никол Пашинян является председателем собрания.

Среди участников саммита — глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров.

«На узком составе открытыми для прессы будут вступительное слово президента Путина и затем слова премьер-министра Армении Пашиняна, который будет принимать участие посредством видеоконференции», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что расширенный состав заседания будет работать в открытом режиме, сообщают «Ведомости».

Ранее сообщалось об отсутствии Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербург 25 декабря. Причиной отсутствия политика назвали положительный результат теста на коронавирус.

Песков Дмитрий
ЕАЭС