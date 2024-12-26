Главой Самары стал бывший мэр Дзержинска Иван Носков

Иван Носков родился в Новосибирске. Окончил Красноярский университет. С 2006 года работал в Фонде федерального имущества, с 2009 года — в госучреждениях Северного административного округа Москвы. В 2014 году занял пост министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. В 2017 году перешел на работу в администрацию Нижнего Новгорода, а в ноябре 2018 года был избран мэром Дзержинска.