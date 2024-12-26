Главой Самары стал бывший мэр Дзержинска Иван Носков

Как пишет «Ъ-Волга», также в конкурсе принимали участие председатель Летниковского сельского потребительского общества. Елена Свиридова, помощник депутата Госдумы Михаила Матвеева (КПРФ) Дмитрий Асеев, владелец сети автомоек Александр Перевалов, преподаватель Роман Исаев, сотрудник АНО «Финансовая кладовая» Виктор Русин и руководитель учебного центра ООО «НефтеТехМонтаж» Олег Серов.
В финал конкурса вышли Иван Носков и Елена Свиридова.
Как писал «Ъ-Приволжье», до отъезда в Самару Иван Носков занимал пост мэра Дзержинска (Нижегородская область).
Иван Носков родился в Новосибирске. Окончил Красноярский университет. С 2006 года работал в Фонде федерального имущества, с 2009 года — в госучреждениях Северного административного округа Москвы. В 2014 году занял пост министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. В 2017 году перешел на работу в администрацию Нижнего Новгорода, а в ноябре 2018 года был избран мэром Дзержинска.