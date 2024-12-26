В Башкирии запретили использовать беспилотные летательные аппараты.

В Башкирии ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий указ Главы республики опубликован в официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан. Исключение делается для БПЛА, используемых органами госвласти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и предприятий, работающих по договору с госвластью и муниципалитетами.
Также беспилотники можно использовать при согласовании со специальной группой при оперативном штабе Башкортостана.
Жителям Башкирии в связи со вступлением в силу указа и текущей ситуацией в стране настоятельно рекомендуется воздержаться от использования квадрокоптеров, в том числе для использования их в коммерческой фото- и видеосъёмке.