Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай предупредил, что танки Abrams на Тайване станут «движущейся мишенью»

Американские танки Abrams, переданные Соединенными Штатами Тайваню, не помогут в случае вооруженного конфликта и станут «движущейся мишенью». С таким заявлением выступил представитель военного ведомства Китая Чжан Сяоган, передает ТАСС.

«Заискивание перед США в стремлении к независимости и силовой отказ от воссоединения обречены на провал, несколько единиц американской военной техники не станут спасительной соломинкой, а будут лишь движущейся мишенью на поле боя», — подчеркнул он.

Представитель МО КНР отметил, что Пекин будет всесторонне усиливать военную подготовку, чтобы не допустить «сепаратистского заговора» сторонников независимости острова и вмешательства третьих сил.

До этого президент США Джо Байден распорядился поставить Тайваню военную помощь в размере $571 млн. Отмечается, что в рамках поддержки Тайваню предоставят услуги минобороны США, включая «военную подготовку и обучение».