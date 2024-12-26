Президент соседней с Беларусью Литвы увеличивает расходы на оборону до 5,5% ВВП

Власти Литвы собираются увеличить расходы на оборону. О необходимости выделения больших средств на военную отрасль заявил президент соседней с Беларусью страны Гитанас Науседа, передает ТАСС.
В частности, Науседа заявил, что развертывание к 2030 году в литовских Вооруженных силах мотопехотной дивизии потребует ежегодно выделять на оборонную сферу 5,5% от валового внутреннего продукта.
— Нам нужно 5,5% ВВП, чтобы реализовать программу, запланированную до 2030 года, — прокомментировал Науседа.
А также уточнил, что средства необходимы не только на саму дивизию и ее формирование, но на вооружение, резервы, инфраструктуру и т.д. Еще политик со ссылкой на экспертов отметил, что теперешний уровень финансирования армии не позволит сформировать дивизию раньше 2036 — 2040 годов.
— Нам в этот период дополнительно потребуются от 12 до 14 млрд евро, — подытожил он.
Известно, что утвержденный Сеймом Литвы госбюджет на 2025-й уже предусматривает рекордные финансы для оборонной отрасли — 3,03% от ВВП или 2,5 миллиарда евро.
Тем временем президент России Владимир Путин пригласил глав стран СНГ и воинские расчеты из них на Парад Победы в Москве в 2025.