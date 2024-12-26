Президент соседней с Беларусью Литвы увеличивает расходы на оборону до 5,5% ВВП

А также уточнил, что средства необходимы не только на саму дивизию и ее формирование, но на вооружение, резервы, инфраструктуру и т.д. Еще политик со ссылкой на экспертов отметил, что теперешний уровень финансирования армии не позволит сформировать дивизию раньше 2036 — 2040 годов.