Трамп пожелал помилованным «сонным» Байденом заключенным «катиться в ад»

«А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от сонного Джо Байдена, я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим “душам”, но вместо этого скажу [им]: катитесь в ад!» — написал он.