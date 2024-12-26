NYT рассказала, о чем жалеет Байден в конце своего президентского срока

В Белом доме заявили, что целью визита Байдена в Ватикан является обсуждение мира во всем мире.
Как утверждает источник, Папа Франциск стал союзником и рупором Байдена, говорится в статье.
Склонность Байдена рассказывать о своем жизненном опыте на протяжении всей его долгой политической карьеры формировала то, как его воспринимает общественность. Например, известно, что из-за детских проблем с заиканием он стал задиристым драчливым ребенком, «борющимся за правду». Ошибки и неудачный выбор времени перечеркнули его предыдущие попытки занять высший государственный пост в стране. А опустошающие потери первой жены и двух детей стали источником стойкости.
Однако сожаления, которыми он поделился, когда уже стал «хромой уткой», отличаются от традиционной легенды о Байдене, которую он распространял по мере продвижения по карьерной лестнице. Сейчас, когда действующий президент постепенно уходит в тень, его недавние комментарии и действия показывают политический ландшафт, который кардинально отличается от того, в который он попал после победы на своих первых выборах в сенат в 1972 году.
Его союзники говорят, что по мере окончания президентского срока Байден пребывает в задумчивом, иногда даже сердитом настроении. И в публичных выступлениях президент намекнул на то, что его тяготит.
Ранее в декабре выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Байден говорил о своей давней вере в то, что ключ к укреплению американской экономики заключается в поддержке среднего класса. Но сделав паузу, он посетовал по поводу своей давней репутации — когда-то считавшейся добродетелью — самого бедного законодателя в конгрессе:
В течение 36 лет я считался самым бедным конгрессменом. Какой глупец!
И эта шутка несла в себе долю горькой правды. У ворот Белого дома уже стоят миллиардеры: избиратели вновь встали на сторону богатого человека, чьи политические взгляды противоположны взглядам Байдена.
Через месяц в Вашингтон вернется Дональд Трамп — человек, который не скрывает своего богатства или того, что ценит богатство других. Один из его главных советников, Илон Маск, по некоторым оценкам, является богатейшим человеком в мире, и первым шагом «политического бизнеса» в декабре стала попытка спровоцировать конгрессменов-республиканцев на приостановку работы федерального правительства.
Кроме того, Байден открыто возмутился одним из самых ярких и, по-видимому, эффективных трюков Трампа на посту президента. В той же речи в Брукингсе он признал, что действовал «глупо», когда отказался поставить свое имя на чеках о стимулирующих выплатах, которые получали американцы в рамках Закона о помощи, льготах и экономической безопасности во время пандемии коронавируса. Трамп, напротив, «украсил» своей подписью чеки, которые были розданы после принятия законопроекта о льготах весной 2020 года.
Но все же Байден и его советники кое-чему научились у Трампа, склонного писать свое имя на вещах. К 2023 году по всей стране появились плакаты, рекламирующие инфраструктурные проекты, «финансируемые двухпартийным законом президента Джо Байдена об инфраструктуре». Однако они имели мало политического влияния по сравнению с подписанными Трампом чеками. И сейчас в соцсетях уже циркулируют сомнительные истории о том, что Трамп в 2025 году вернет стимулирующие чеки, хотя избранный президент не представил подробных планов по увеличению денежной эмиссии.
Например, президент не сожалеет об июньских дебатах с Трампом, которые привели к постепенному ослаблению его поддержки среди демократов и закончились снятием его кандидатуры на пост президента США от Демократической партии. В приватных беседах Байден признался союзникам, что сожалеет лишь о том, что не изменил дату этих дебатов, поскольку в июне был болен. Он считает, что выступил бы лучше, если бы был здоров.
Он также не выразил публичного сожаления о том, что решил назвать свой экономический план «байденомикой», хотя в частном порядке ворчал по поводу этого названия. И хотя его администрация признала ошибки во время хаотичного и смертоносного вывода американских войск из Афганистана в 2021 году, Байден из-за того не испытывает никаких угрызений совести.