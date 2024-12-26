NYT рассказала, о чем жалеет Байден в конце своего президентского срока

Но все же Байден и его советники кое-чему научились у Трампа, склонного писать свое имя на вещах. К 2023 году по всей стране появились плакаты, рекламирующие инфраструктурные проекты, «финансируемые двухпартийным законом президента Джо Байдена об инфраструктуре». Однако они имели мало политического влияния по сравнению с подписанными Трампом чеками. И сейчас в соцсетях уже циркулируют сомнительные истории о том, что Трамп в 2025 году вернет стимулирующие чеки, хотя избранный президент не представил подробных планов по увеличению денежной эмиссии.