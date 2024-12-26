Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов

В четверг состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.