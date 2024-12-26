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Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко в среду общались один на один порядка 1,5 часа.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин общались порядка полутора часов один на один в среду после неформального саммита стран СНГ, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул первого».

«По убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один! О чем — пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Главы государств СНГ встретились 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.

В четверг состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.

Лукашенко Александр
Путин Владимир