Путин и Лукашенко общались один на один около полутора часов

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин общались порядка полутора часов один на один в среду после неформального саммита стран СНГ, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канала «Пул первого».
«По убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один! О чем — пока неизвестно», — говорится в сообщении.
Главы государств СНГ встретились 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
В четверг состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.