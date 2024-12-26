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Мирзиёев участвует в саммите ЕАЭС — трансляция

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе «Игора» под Санкт-Петербургом.

Источник: Sputnik.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с кубинским лидером принимают участие в саммите ЕАЭС в качестве глав государств-наблюдателей при Союзе.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в курортном комплексе «Игора» под Санкт-Петербургом. В нем участвуют президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Встреча началась в узком составе, а затем продолжилась в расширенном формате.

Речь идет о дальнейшем углублении интеграции в ЕАЭС, устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще один актуальный вопрос — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируют подписать более 20 важных документов. В их числе решение о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

ЕАЭС
Шавкат Мирзиеев