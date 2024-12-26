Мирзиёев участвует в саммите ЕАЭС — трансляция

Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируют подписать более 20 важных документов. В их числе решение о предоставлении Ирану статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.