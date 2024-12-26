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Глава МЧС и губернатор Кубани прибыли в поселок Веселовка

В Темрюкском районе министр и глава региона помотрели, как идет сбор загрязненного песка, пообщались с волонтерами.

Глава МЧС и губернатор Кубани прибыли в поселок Веселовка. Об этом 26 декабря Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале.

В Темрюкском районе министр МЧС России и глава региона помотрели, как идет сбор загрязненного песка, пообщались с волонтерами.

Губернатор Кубани обратился к Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы в борьбе с мазутом на побережье.

Кондратьев отметил, что на сегодня смесь песка с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они ежедневно работают на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени.