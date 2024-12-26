Глава МЧС и губернатор Кубани прибыли в поселок Веселовка. Об этом 26 декабря Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале.
В Темрюкском районе министр МЧС России и глава региона помотрели, как идет сбор загрязненного песка, пообщались с волонтерами.
Губернатор Кубани обратился к Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы в борьбе с мазутом на побережье.
Кондратьев отметил, что на сегодня смесь песка с нефтепродуктами принимают четыре специализированных предприятия. Они ежедневно работают на предельной мощности, но для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта им потребуется много времени.