Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Петербургом начался саммит ЕАЭС

Участие в мероприятии принимают президент России Владимир Путин и его коллеги по евразийской «пятерке».

ИГОРА /Ленинградская область/, 26 декабря. /ТАСС/. Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начался в Ленинградской области на курорте «Игора». Участие в нем принимают президент России Владимир Путин и его коллеги по евразийской «пятерке».

Заседания пройдут в узком и расширенном форматах. На них обсудят дальнейшее углубление интеграции в ЕАЭС. В том числе речь пойдет об устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще одна тема — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируется подписание более 20 важных документов. Среди них решение о предоставлении Ирану статуса государства — наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

С 1 января 2025 года пост председателя в ЕАЭС переходит от Еревана к Минску. Ожидается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначит приоритеты председательства на 2025 год.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Они одновременно являются участниками Содружества Независимых Государств. На встречу приглашены не только непосредственные участники объединения, но и наблюдатели — Узбекистан и Куба, участие которой предусмотрено в формате видеообращения президента.

ЕАЭС