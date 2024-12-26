Под Петербургом начался саммит ЕАЭС

ИГОРА /Ленинградская область/, 26 декабря. /ТАСС/. Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начался в Ленинградской области на курорте «Игора». Участие в нем принимают президент России Владимир Путин и его коллеги по евразийской «пятерке».
Заседания пройдут в узком и расширенном форматах. На них обсудят дальнейшее углубление интеграции в ЕАЭС. В том числе речь пойдет об устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще одна тема — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
Лидеры утвердят основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год и бюджет организации. По итогам саммита планируется подписание более 20 важных документов. Среди них решение о предоставлении Ирану статуса государства — наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
С 1 января 2025 года пост председателя в ЕАЭС переходит от Еревана к Минску. Ожидается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначит приоритеты председательства на 2025 год.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Они одновременно являются участниками Содружества Независимых Государств. На встречу приглашены не только непосредственные участники объединения, но и наблюдатели — Узбекистан и Куба, участие которой предусмотрено в формате видеообращения президента.