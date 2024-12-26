Под Петербургом начался саммит ЕАЭС

Заседания пройдут в узком и расширенном форматах. На них обсудят дальнейшее углубление интеграции в ЕАЭС. В том числе речь пойдет об устранении барьеров и ограничений на внутреннем рынке, гармонизации законодательства в финансовой сфере, либерализации единого рынка услуг. Еще одна тема — формирование общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.