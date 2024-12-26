Глава МЧС: курортный сезон на Кубани не под вопросом

Сейчас работы по сбору и вывозу грунта, загрязненного мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 км. С начала ликвидации экокатастрофы в Краснодарском крае собрали и вывезли более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.