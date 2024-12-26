Глава МЧС: курортный сезон на Кубани не под вопросом

Об этом глава ведомства заявил во время визита в Анапу.
«Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — сказал Александр Куренков.
Он отметил, что уборка пляжной территории продолжится. Кроме того, в море проведут работы, чтобы минимизировать выбросы на территорию пляжей.
Сейчас работы по сбору и вывозу грунта, загрязненного мазутом, ведутся на пяти основных участках общей протяженностью 54 км. С начала ликвидации экокатастрофы в Краснодарском крае собрали и вывезли более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
Глава МЧС и глава Минприроды РФ Александр Козлов 26 декабря прибыли в Краснодарский край. Они будут контролировать ход утилизации загрязнения побережья мазутом. Во время общения с ними губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил рассмотреть возможность привлечения федеральных ресурсов для утилизации прогнозируемого объема загрязненного грунта.