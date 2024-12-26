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Василий Голубев завел новый Telegram-канал на должности сенатора

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев завел новый Telegram-канал на должности сенатора в Совете федерации.

Источник: Коммерсантъ

В своей первой публикации господин Голубев поприветствовал жителей региона.

«Дорогие друзья! Уважаемые земляки! Приветствую вас в моем новом канале. Здесь буду информировать вас о своей работе в качестве сенатора, представителя от донского парламента», — написал экс-губернатор.

В настоящее время число подписчиков в его канале превышает 100 человек.

Прошлый Telegram-канал Василий Голубев передал врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсаря. На него подписались уже более 135 тыс. человек.

Василий Голубев покинул пост губернатора 4 ноября. 12 ноября он получил мандат депутата заксобрания Ростовской области, ставший вакантным после отказа от полномочий депутата Николая Беляева.

22 ноября депутаты заксобрания региона назначили экс-губернатора сенатором в Совет федерации (47 голосов за, два против).