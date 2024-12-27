Daily Caller вспомнил «величайшие выдумки» пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Помилование Хантера Байдена
Согласно статье, решение президента Байдена помиловать своего сына Хантера прямо противоречило многочисленным публичным заявлениям его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер. По крайней мере четыре раза с тех пор, как в июле 2023 года сделка Хантера Байдена о признании вины по обвинениям в хранении оружия провалилась, Жан-Пьер недвусмысленно заверяла журналистов, что президент Байден не помилует своего сына.
Вскоре после того как сделка провалилась, Жан-Пьер дала простой односложный ответ на вопрос, помилует ли Байден своего сына: «Нет». Позже ее спросили снова, и на этот раз она повторила более решительно: «Это все еще “нет”. Это все еще “нет”. Это будет “нет”. Это “нет”. И мне больше нечего добавить. Помилует ли он своего сына? Нет!»
И 8 ноября Жан-Пьер снова повторила — как теперь известно — ложное заявление о помиловании: «Наш ответ остается неизменным, и это “нет”».
В итоге президент Джо Байден 2 декабря помиловал своего сына Хантера, выдав ему индульгенцию за все предполагаемые преступления с 2014-го по декабрь 2024 год.
Состояние Джо Байдена
Жан-Пьер печально известна тем, что распространяла дезинформацию относительно психического состояния президента Байдена.
После его провального выступления на июньских дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом она заверила журналистов и американский народ, что Байден не выйдет из президентской гонки. «Президент мыслит трезво, и он остается в гонке. Кроме этого мне нечего добавить», — заявила она на пресс-конференции 3 июля. Но Байден в конечном итоге вышел из гонки, что прямо противоречит заверениям Жан-Пьер.
Она горячо отстаивала идею о том, что Байден психически здоров и даже назвала видео, на которых президент выглядел явно сбитым с толку, «дешевыми подделками».
В июле пресс-секретарь Белого дома сообщила журналистам, что январская встреча врача Байдена Кевина О'Коннора с неврологом Кевином Кеннардом не была связана с лечением президента. Это явная ложь, отметила Сын Мин Кин из Associated Press, которая часто первой задавала вопрос во время брифингов с Жан-Пьер.
Позднее Жан-Пьер признала, что Байден прошел неврологическое обследование, что прямо противоречит ее предыдущим словам о том, что он посетил невролога только во время ежегодного осмотра в феврале.
Журналисты также подвергли сомнению правдивость утверждений Жан-Пьер о том, что провальное выступление Байдена на июньских дебатах с Трампом было вызвано простудой из-за смены часовых поясов после поездки в Европу 12 днями ранее, а не ухудшением его психического состояния.
Законопроект об абортах
Жан-Пьер также неоднократно привирала и по поводу абортов. В 2022 году она назвала предложение республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма о запрете абортов на 15-й неделе «национальным запретом на аборты». Однако в законопроекте были четкие исключения из этого запрета, а также разрешались аборты на сроке до 15 недель.
Пресс-секретарь Белого дома заявила: «Они хотят общенационального запрета на аборты — неважно, находитесь ли вы в красном или синем штате. Это значит, что аборты будут полностью запрещены. Это их (республиканцев) послание. И мы должны помнить, что не можем позволить им отбросить нас назад. Мы не можем двигаться назад».