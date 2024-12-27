Daily Caller вспомнил «величайшие выдумки» пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Вскоре после того как сделка провалилась, Жан-Пьер дала простой односложный ответ на вопрос, помилует ли Байден своего сына: «Нет». Позже ее спросили снова, и на этот раз она повторила более решительно: «Это все еще “нет”. Это все еще “нет”. Это будет “нет”. Это “нет”. И мне больше нечего добавить. Помилует ли он своего сына? Нет!»