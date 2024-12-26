Депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотируют последнее в году заседание парламента

«Вместо решения проблем наших жителей PAS проталкивает закон о Конституционном суде, который обеспечит “нужных” судей пожизненными привилегиями. Они меняют законы о прокуратуре и статусе судей, чтобы сохранить политическое подчинение! Подписание соглашений с ЕС без учета национальных интересов и принятие Стратегии национальной безопасности, подчиняющей страну НАТО, — вот, что собираются сделать сегодня PAS», — говорится в заявлении депутатов.