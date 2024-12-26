Депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотируют последнее в году заседание парламента

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Депутаты парламентской группы «Победа» приняли решение отказаться от участия в заключительном в уходящем году заседании парламента Молдовы.
Народные избранники заявили, что законодательный форум перестал выполнять свои функции и игнорирует инициативы оппозиции.
«Парламент с большинством из партии PAS перестал выполнять свои прямые функции и объективно рассматривать инициативы депутатов от оппозиции, законных представителей народа Молдовы. Партия власти в парламенте демонстрирует полное пренебрежение к правам граждан».
Народные избранники также отметили, что все социальные инициативы депутатов "блока, направленные на поддержку и улучшение жизни граждан страны, игнорируются.
«Вместо решения проблем наших жителей PAS проталкивает закон о Конституционном суде, который обеспечит “нужных” судей пожизненными привилегиями. Они меняют законы о прокуратуре и статусе судей, чтобы сохранить политическое подчинение! Подписание соглашений с ЕС без учета национальных интересов и принятие Стратегии национальной безопасности, подчиняющей страну НАТО, — вот, что собираются сделать сегодня PAS», — говорится в заявлении депутатов.
Парламент должен бороться за права людей и будущее страны, а не обслуживать действующий режим, отметили оппозиционные депутаты.