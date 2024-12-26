Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — заявил Аксенов.
При этом Аксенов добавил, что признание Зеленским неизбежности не говорит о том, что Киев не попробует «нагадить». Кроме того, он добавил, что нельзя с доверием воспринимать слова главы киевского режима, особенно когда он говорит что-то в публичном поле.
Помимо этого, глава Крыма отметил, что полуостров готов к любому развитию ситуации.
Ранее в интервью изданию Le Parisien Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточных сил и средств для того, чтобы вернуть Донбасс и Крым под свой контроль.