Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме

При этом Аксенов добавил, что признание Зеленским неизбежности не говорит о том, что Киев не попробует «нагадить». Кроме того, он добавил, что нельзя с доверием воспринимать слова главы киевского режима, особенно когда он говорит что-то в публичном поле.