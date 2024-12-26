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Аксенов прокомментировал слова Зеленского о Крыме

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал признанием неизбежности слова Владимира Зеленского о том, что у Киева нет достаточного количества сил, чтобы попытаться вернуть полуостров под свой контроль. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым 24».

Источник: AP 2024

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — заявил Аксенов.

При этом Аксенов добавил, что признание Зеленским неизбежности не говорит о том, что Киев не попробует «нагадить». Кроме того, он добавил, что нельзя с доверием воспринимать слова главы киевского режима, особенно когда он говорит что-то в публичном поле.

Помимо этого, глава Крыма отметил, что полуостров готов к любому развитию ситуации.

Ранее в интервью изданию Le Parisien Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет достаточных сил и средств для того, чтобы вернуть Донбасс и Крым под свой контроль.