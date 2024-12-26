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Елена Дятлова рассказала о планах по сносу аварийного дома на Московском проспекте

Зданием займутся в 2025 году.

Решать вопрос со сносом аварийного многоэтажного дома на Московском проспекте власти будут в 2025 году. Об этом глава городской администрации Елена Дятлова сказала в прямом эфире ЦУР 26 декабря.

— Эта проблема, которую надо решать в Калининграде. Решать будем в 2025 году. Не бездействовали все это время, занимались обследованием дома, мониторингом, получили заключение экспертов. Понимаем, что необходимо заниматься сносом, и будем это делать, — сказала сити-менеджер.

По ее словам, уже выделены дополнительные деньги из резервного фонда Калининград, чтобы и дальше «мониторить раскрытие трещин».

— 2025 год — решения приниматься будут! Снос осуществлять будем, — заключила Елена Дятлова.

Напомним, дом № 70 на Московском проспекте пошел трещинами во время землетрясения 2004 года, а из-за стройки на набережной Трибуца в 2015 проблема усугубилась. Здание признали аварийным, а жильцов не без скандалов переселили в новые дома на городских окраинах.

Аварийную многоэтажку планировали снести еще в 2020 году.

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