Елена Дятлова рассказала о планах по сносу аварийного дома на Московском проспекте

— Эта проблема, которую надо решать в Калининграде. Решать будем в 2025 году. Не бездействовали все это время, занимались обследованием дома, мониторингом, получили заключение экспертов. Понимаем, что необходимо заниматься сносом, и будем это делать, — сказала сити-менеджер.