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Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В социальных сетях появилось видео полета, предположительно, китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type.

По данным портал Simple Flying, самолет «Белый император» пролетал недалеко от авиазавода в Чэнду в сопровождении истребителя пятого поколения J-20 Mighty Dragon. Baidi B-Type разработали в рамках национального проекта Nantianmen, направленного на обеспечение технологического превосходства КНР в воздушном и околоземном пространстве.

Отмечается, что летательный аппарат, по некоторым данным, может управляться из космоса, но аналитики относятся к этому скептически.

В ноябре в городе Чжухай прошла международная выставка Airshow China 2024. Самую большую экспозицию на авиасалоне традиционно представили хозяева салона — китайские предприятия, продемонстрировавшие истребитель нового поколения.