Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения

По данным портал Simple Flying, самолет «Белый император» пролетал недалеко от авиазавода в Чэнду в сопровождении истребителя пятого поколения J-20 Mighty Dragon. Baidi B-Type разработали в рамках национального проекта Nantianmen, направленного на обеспечение технологического превосходства КНР в воздушном и околоземном пространстве.