Появилось видео полета китайского истребителя нового поколения

По данным портал Simple Flying, самолет «Белый император» пролетал недалеко от авиазавода в Чэнду в сопровождении истребителя пятого поколения J-20 Mighty Dragon. Baidi B-Type разработали в рамках национального проекта Nantianmen, направленного на обеспечение технологического превосходства КНР в воздушном и околоземном пространстве.
Отмечается, что летательный аппарат, по некоторым данным, может управляться из космоса, но аналитики относятся к этому скептически.
В ноябре в городе Чжухай прошла международная выставка Airshow China 2024. Самую большую экспозицию на авиасалоне традиционно представили хозяева салона — китайские предприятия, продемонстрировавшие истребитель нового поколения.