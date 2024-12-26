Финляндия говорит о «российской угрозе»: мнение экспертов о росте напряженности у границ РФ

Как отмечают российские политологи, агрессивность Финляндии по отношению к России стремительно возрастает. Такое мнение, в частности, высказывал в беседе с RT аналитик Юрий Светов, который отметил присоединение страны к «четверке русофобов» в составе Польши и трех прибалтийских государств.