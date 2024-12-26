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Финляндия говорит о «российской угрозе»: мнение экспертов о росте напряженности у границ РФ

Власти РФ и политологи отмечают враждебное отношение Хельсинки к нашей стране, проявляющееся в милитаризации и проведении регулярных военных учений.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Финляндия говорит о «российской угрозе».
Источник: unsplash

Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что страна сможет мобилизовать 280 тысяч человек в течение недели, обеспечив их оружием и обмундированием. Ранее он называл Россию «угрозой» для стран Североатлантического альянса.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 20 декабря заявил о реализации в стране некоей программы по укреплению ее обороноспособности на случай вооруженного конфликта. Он также назвал Россию «ключевой угрозой» для страны и других участников НАТО.

В беседе с РИА «Новости» постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил агрессивный антироссийский настрой Хельсинки, выразив мнение, что председательство страны в организации негативно скажется на ее деятельности.

До этого и президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу не улучшило ситуацию с безопасностью в Европе.

Как отмечают российские политологи, агрессивность Финляндии по отношению к России стремительно возрастает. Такое мнение, в частности, высказывал в беседе с RT аналитик Юрий Светов, который отметил присоединение страны к «четверке русофобов» в составе Польши и трех прибалтийских государств.

Прошедшие осенью 2024 года военные учения Lighting Strike 24 на полигоне Роваярви в Финляндии политолог Александр Степанов в комментарии ТАСС связал с подготовкой этой страны к возможному конфликту с Россией.