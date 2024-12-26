Губернатор Александр Гусев рассказал, как СВО изменила жизнь в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о том, как специальная военная операция повлияла на жизнь региона. Он отметил, что есть прямое влияние на экономику, как положительное, так и негативное. Кроме того, в связи с тем, что часть мужчин заключили контракты с Минобороны РФ, обострилась ситуация с кадрами, в результате чего предприятия начали задумываться о том, как удерживать сотрудников. Как пример — повышение заработной платы. Об этом глава региона сказал журналистам в ходе пресс-конференции в четверг, 26 декабря.
— Ровно как и по всей стране, у спецоперации есть прямое влияние на экономику. Мы понимаем, что предприятия, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом, сейчас активно развиваются. Не только в части объемов производства, у кого-то они возросли даже кратно, но и в части развития технологий, потому что очень много средств было направлено на техническое перевооружение, на то, чтобы поднять качество выпускаемой продукции, — сказал Александр Гусев.
Глава региона указал, что влияние санкций есть, но не стало таким драматичным для воронежской экономики, промышленности. Власти не видят снижения объемов производства, наблюдается только небольшое снижение рентабельности выпускаемой продукции. Это заметно по поступлениям налога на прибыль, которые несколько снизились. Однако ситуация не является критической с точки зрения наполнения бюджета.
— Конечно, несколько обострилась ситуация с кадрами. Мы понимаем, что часть мужчин сейчас ушла служить в зону СВО. Это подтолкнуло многих задуматься о том, как удерживать людей. Соответственно, начали повышать зарплаты, где-то существенно. Это тоже такой позитивный фактор. Но нужно понимать: важно, чтобы за повышением зарплаты росла производительность труда. Мы и дальше будем искать такие балансы. Безусловно, на жизни простых людей это сказалось. Мы понимаем, что у многих родственники, близкие люди сейчас находятся в зоне спецоперации, это всегда вызывает тревогу. Мы стараемся не упустить никого из зоны своего внимания и при необходимости помогать в разных вопросах, — подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Ранее стало известно, что в Рамонском районе участников СВО и членов их семей с 1 января 2025 года освободят от уплаты земельного налога. Кроме того, по решению районного Совета депутатов нуждающимся семьям бойцов выделят из районного бюджета на ремонт жилья по 250 тыс. рублей.