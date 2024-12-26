Губернатор Александр Гусев рассказал, как СВО изменила жизнь в Воронежской области

— Конечно, несколько обострилась ситуация с кадрами. Мы понимаем, что часть мужчин сейчас ушла служить в зону СВО. Это подтолкнуло многих задуматься о том, как удерживать людей. Соответственно, начали повышать зарплаты, где-то существенно. Это тоже такой позитивный фактор. Но нужно понимать: важно, чтобы за повышением зарплаты росла производительность труда. Мы и дальше будем искать такие балансы. Безусловно, на жизни простых людей это сказалось. Мы понимаем, что у многих родственники, близкие люди сейчас находятся в зоне спецоперации, это всегда вызывает тревогу. Мы стараемся не упустить никого из зоны своего внимания и при необходимости помогать в разных вопросах, — подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.