Трамп предложил хоккеисту Гретцки стать губернатором Канады: в чем может быть смысл шутки

Политолог Руслан Андреев рассказал «Известиям», что Трамп понимает большую привлекательность для Вашингтона создания единого экономического пространства с соседними странами, такими как Канада и Мексика, по сравнению с вложениями в экономику государств Европы. Линия нового президента США заключается в установлении контроля над Центральной и частью Южной Америки. При этом речь идет не только о Канаде или Мексике, но и о зоне Панамского канала и даже Венесуэле с ее нефтяными месторождениями, считает эксперт.