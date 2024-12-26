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Трамп предложил хоккеисту Гретцки стать губернатором Канады: в чем может быть смысл шутки

Политологи видят в позиции нового президента США стремление укрепить влияние страны в регионе и создать единое экономическое пространство с соседями вместо поддержки Евросоюза.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Трамп предложил хоккеисту Гретцки стать губернатором Канады.
Источник: AP 2024

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает делать колкие заявления в адрес соседних государств. В этот раз политик предложил знаменитому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра страны с тем, чтобы впоследствии стать «губернатором Канады».

Хотя пост Трампа и носит характер шутки, о планах включить в состав США Канаду, Гренландию и зону Панамского канала победивший на выборах представитель Республиканской партии заявлял ранее неоднократно. В частности, свою позицию в отношении Канады он связывает с высокими торговыми пошлинами.

В беседе с НСН ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обратил внимание на то, что Трамп пока еще не вступил в должность главы Белого дома. Стратегия политика заключается, по мнению эксперта, в том, что сначала он потребует от Канады и других соседних стран «невыполнимого», а затем сядет за стол переговоров, находясь в более выгодной позиции.

Политолог Руслан Андреев рассказал «Известиям», что Трамп понимает большую привлекательность для Вашингтона создания единого экономического пространства с соседними странами, такими как Канада и Мексика, по сравнению с вложениями в экономику государств Европы. Линия нового президента США заключается в установлении контроля над Центральной и частью Южной Америки. При этом речь идет не только о Канаде или Мексике, но и о зоне Панамского канала и даже Венесуэле с ее нефтяными месторождениями, считает эксперт.

Ранее мы писали, что Трамп назвал необходимым для США «обладание Гренландией». Это заявление вызвало отрицательную реакцию со стороны гренландских и датских властей.

Трамп Дональд