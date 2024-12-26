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Алена Беликова назначена министром транспорта Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь назначил министром транспорта региона руководителя Центрального автовокзала Ростова Алену Беликову.

Об этом врио губернатора сообщил в своем Telegram-канале.

До конца января она представит комплексный план развития транспортной отрасли Дона. До 2023 года Алена Беликова в течение пяти лет возглавляла региональный автовокзал.