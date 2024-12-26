Губернатор Прикамья принял участие в итоговом штабе под руководством вице-премьера РФ

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе завершены работы по благоустройству 212 территорий в 43 округах — это 65 общественных территорий и 147 дворов. Пять проектов из городов Пермского края в этом году стали победителями Всероссийского конкурса по благоустройству «Малые города и исторические поселения». Проекты-победители будут реализованы в Осе, Соликамске, Березниках, Усолье и Кудымкаре. Также в Прикамье в 2024 году построили и отремонтировали более 460 км дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, завершены работы на 15 мостах и путепроводах. Отдельное внимание было уделено обновлению транспортной инфраструктуры: в 2024 году регион благодаря нацпроекту получил 14 новых трамвайных вагонов.