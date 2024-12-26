В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Казахстане

Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения лайнера с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.