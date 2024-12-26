Путин с Лукашенко обсудили личные и государственные дела

«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», — сказал Лукашенко. Видеоинтервью публикует белорусский телеканал «Первый информационный» в Telegram-канале.