Путин с Лукашенко обсудили личные и государственные дела

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным поговорил о личном, государственном и о глобальных проблемах.
Главы государств общались порядка полутора часов один на один в среду после неформального саммита стран СНГ.
«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», — сказал Лукашенко. Видеоинтервью публикует белорусский телеканал «Первый информационный» в Telegram-канале.
По словам белорусского лидера, Путину он передал привет от глав государств Ближнего Востока.
Лукашенко находился с рабочим визитом в Омане и ОАЭ на прошлой неделе.