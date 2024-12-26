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Путин с Лукашенко обсудили личные и государственные дела

Путин с Лукашенко обсудили личные и государственные дела на встрече 25 декабря.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным поговорил о личном, государственном и о глобальных проблемах.

Главы государств общались порядка полутора часов один на один в среду после неформального саммита стран СНГ.

«Когда старший брат с младшим встречаются, знаешь, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», — сказал Лукашенко. Видеоинтервью публикует белорусский телеканал «Первый информационный» в Telegram-канале.

По словам белорусского лидера, Путину он передал привет от глав государств Ближнего Востока.

Лукашенко находился с рабочим визитом в Омане и ОАЭ на прошлой неделе.

Путин Владимир
Лукашенко Александр