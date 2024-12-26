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Радий Хабиров: «Приводите своих детей в спорт»

Глава Башкортостана в соцсетях рассказал о том, что при строительстве крупных спортивных объектов в республике главная идея заключается в том, чтобы каждый его квадратный метр должен работать.

Источник: РИА "Новости"

Удачным примером он назвал появившийся в Уфе Дворец борьбы. В спорткомплексе завершили первые соревнования международного уровня — турнир памяти заслуженного мастера спорта Рифа Гайнанова по борьбе на поясах и кубок мира. Участие в соревнованиях приняли 228 спортсменов из 14 стран.

— Национальная борьба — это часть нашей культуры, наследие человечества. И сейчас мы делаем многое для того, чтобы она сохранилась, — написал он и отметил, что в республике делают много, чтобы этот вид спорта развивался.

— Еще раз обращаюсь к родителям. Дворец борьбы открыл свои двери. Приводите своих детей в спорт. Какой — неважно, — добавил глава Башкортостана. — Главное, чтобы ребята им занимались.