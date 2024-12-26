Власти Чечни окажут помощь пострадавшим в авиакатастрофе в Актау

ГРОЗНЫЙ, 26 ноя — РИА Новости. Семьям жителей Чечни, погибших и пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском Актау, будет оказана всесторонняя помощь, в том числе и финансовая, сообщил журналистам заместитель председателя чеченского правительства Хасан Хакимов.
«По поручению Рамзана Ахматовича (Кадырова, главы Чечни) всем семьям погибших и пострадавших в этой авиакатастрофе будет оказана финансовая помощь и вся остальная помощь, в которой они нуждаются», — рассказал Хакимов.
Он уточнил, что в ближайшее время будут опубликованы списки, в каких медучреждениях находятся пострадавшие из республики. Как было озвучено в ходе заседания оперштаба, в настоящий момент, известно о девяти жителях республики, летевших тем самолетом. Из них на данный момент в больницах находятся шесть человек, судьба троих неизвестна.
«Также были вопросы по пассажирам, которые остались в республике и не смогли вернуться в Азербайджан, им тоже оказана помощь. Они все размещены в гостиницах, получают трехразовое питание и в ближайшие дни получат возможность вернуться в Азербайджан», — сообщил Хакимов.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.