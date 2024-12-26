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Аксенов анонсировал снижение цен на топливо в Крыму

Решать вопрос будут в январе.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму приняли ряд решений по доставке топлива, которые позволят снизить цены на бензин. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона отметил, что встретился с операторами и всеми учредителями.

«Мы проговорили стоимость на “Краснодар +1 рубль”», — отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что на ситуацию будет влиять на логистику.

«Я уверен, что всех показателей мы достигнем», — подчеркнул он.

Аксенов уточнил, что решением этого вопроса будут заниматься в январе.

топливо