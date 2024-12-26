The Hill: демократы разочарованы тем, как завершается срок Байдена

Сейчас действующий американский лидер готовится к передаче президентских полномочий. Уход из Белого дома будет обставлен максимально скромно, в том числе и потому, что демократы хотят меньше ассоциироваться с Байденом как с политиком, проигравшим Трампу.
Как отмечает The Hill, в последние два месяца своего президентства Байден совершил несколько поездок за рубеж. Кроме того, он помиловал своего сына и отменил смертные приговоры ряду заключенных. Также глава США предпринимает усилия для прекращения огня в Газе и старается нарастить поставки вооружения на Украину. Несмотря на то, что Байден ведет активную деятельность и даже устраивает конференции, он остается невидимым на фоне своего преемника — Дональда Трампа.
Каждое заявление избранного президента США, каждое его появление на публике приковывает внимание СМИ и активно обсуждается в соцсетях. Байдена же пресса избегает. Демократы очень много вложили в популяризацию своего лидера, а теперь вынуждены ждать, когда он уйдет с должности.
«Существует такой высокий уровень разочарования в том, как заканчивается президентство [Байдена]. На данный момент это почти похоже на отставку», — цитирует слова одного из представителей Демократической партии The Hill.
Как сообщают «Ведомости», один из спонсоров Демократической партии заявил, что демократы и представители администрации уходящего президента в Белом доме с нетерпением ждут, когда срок Байдена закончится.
«Администрация многого добилась, но самым важным было победить, а мы не победили», — добавил он.
25 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что среди компаний, которые намереваются профинансировать инаугурацию Дональда Трампа в январе 2025 года, десятки тех, что четыре года назад осуждали вторжение сторонников республиканца в Капитолий. В перечне тех, кто ранее был против поддержки Трампа, а сейчас находится в первых рядах претендующих на спонсорство: Ford, Intuit, Toyota и Pharmaceutical Research, Goldman Sachs, General Motors, Bank of America, AT&T и Stanley Black & Decker.