The Hill: демократы разочарованы тем, как завершается срок Байдена

Как отмечает The Hill, в последние два месяца своего президентства Байден совершил несколько поездок за рубеж. Кроме того, он помиловал своего сына и отменил смертные приговоры ряду заключенных. Также глава США предпринимает усилия для прекращения огня в Газе и старается нарастить поставки вооружения на Украину. Несмотря на то, что Байден ведет активную деятельность и даже устраивает конференции, он остается невидимым на фоне своего преемника — Дональда Трампа.