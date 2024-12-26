Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о колке дров

По словам Эйсмонт, президент Белоруссии колет дрова не только в России перед началом важнейших переговоров, но и дома. «Не раз рассказывали, да и показывали тоже, что Александр Григорьевич рубит дрова фактически каждый день и по несколько раз в день, утром и вечером. В Минске тоже», — поделилась она. Пресс-секретарь отметила, что Лукашенко также любит различные виды спорта, например, хоккей, лыжи. «Здесь мы не были уверены, что будет именно так, потому что мы все-таки находимся на всесезонном курорте — у всех с собой и горнолыжная форма, и лыжи тоже. Но погода есть погода, она непредсказуема», — добавила она.