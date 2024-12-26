Пресс-секретарь Лукашенко ответила на вопрос о колке дров

ИГОРА (Ленинградская область), 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбирает колку дров в качестве способа разгрузки, сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, отметив, что в России для Лукашенко и дрова, и топоры «всегда наготове».
«Сегодня Александр Григорьевич опять выбрал свой традиционный вид разгрузки», — ответила она на вопрос журналистов на полях саммита глав государств ЕАЭС.
Для президента Белоруссии, продолжила пресс-секретарь, с одной стороны — это возможность немного отвлечься на свежем воздухе с помощью физической нагрузки, с другой — привычное занятие, которое позволяет постоянно быть в тонусе. «У президента это просто такой стиль жизни и способ не нарушать традиции, — рассказала она. — По возможности, конечно. Не везде она представляется. Мы, конечно, в гостях (в России), но практически, как дома, всегда помогают: и дрова всегда наготове, и топоры наготове. Поэтому все возможности есть, почему бы и нет».
По словам Эйсмонт, президент Белоруссии колет дрова не только в России перед началом важнейших переговоров, но и дома. «Не раз рассказывали, да и показывали тоже, что Александр Григорьевич рубит дрова фактически каждый день и по несколько раз в день, утром и вечером. В Минске тоже», — поделилась она. Пресс-секретарь отметила, что Лукашенко также любит различные виды спорта, например, хоккей, лыжи. «Здесь мы не были уверены, что будет именно так, потому что мы все-таки находимся на всесезонном курорте — у всех с собой и горнолыжная форма, и лыжи тоже. Но погода есть погода, она непредсказуема», — добавила она.
Ранее Лукашенко, который находится с рабочим визитом под Санкт-Петербургом, наколол дров перед саммитом глав государств ЕАЭС. Фотографию результатов его работы опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».