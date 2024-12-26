От семейных застолий до прогулок по городу: как нижегородские чиновники планируют встретить Новый год

Среди и тех, и других оказались министры и депутаты Нижегородской области. Редакция сайта pravda-nn.ru решила узнать, как они планируют встретить Новый год и какие новогодние традиции соблюдают в это время.
Евгений Люлин, председатель Заксобрания Нижегородской области.
Евгений Борисович, верите ли вы в новогоднее чудо?
— Конечно! И в Деда Мороза верю. Человек должен верить в чудо, причем это не только про сказки. Чудо может быть простым: например, исполнится какая-то давняя мечта. А в Новый год любое желание особенно усиливается.
Как вы обычно встречаете Новый год?
— Я считаю, что Новый год — это домашний, семейный праздник, поэтому всегда отмечаю дома в деревне в кругу семьи. Конечно, можно и поехать куда-то, но все-таки есть дети, внуки, со всеми нужно собраться. Родных у меня много: двое детей, пятеро внуков, еще сестры, братья. На Новый год так точно собирается человек 20. Близкие друзья тоже иногда приходят.
Чем накрываете праздничный стол?
— Самое лучшее — это свежие щи из русской печи на 1 января. У нас дома стоит огромная печь, в которой готовятся все блюда. В еде используется всегда все своё, нами же выращенное в деревне: овощи, гуси, утки, барашки.
С новогодним столом мы не заморачиваемся, накрываем самой обычной, но самой любимой едой: селедка под шубой, вареная картошка, что-то из мясных блюд.
А есть у вас любимые новогодние фильмы?
— Конечно же, это «Ирония судьбы»! Помню, я сразу его посмотрел, как только он вышел на экраны. Я как увидел — сразу понял, что влюбился в эту картину, героев — не просто актеров, а именно героев. Вот сколько лет он идет — столько лет я его и смотрю.
Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области.
Как планируете провести эти новогодние каникулы?
— В праздники поедем всей семьей в Самару, чтобы посмотреть, как изменился город. Губернатор региона — мой хороший друг. Так что интересно пообщаться и посмотреть город. Потом поедем в Кисловодск.
Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода.
Вы верите в Деда Мороза?
— В детстве да, долгое время верил, что Дед Мороз новогоднюю ёлку домой приносит. У нас был балкон, снегом припорошен, и мы по ночам все время проверяли, появилась там ёлка или нет. Когда она там появлялась — это значит, думал я, скоро будет Новый год, а значит — будут подарки.
До скольки лет я верил в Деда Мороза, не помню, может, до начальной школы, но помню, что это было прекрасное время. Я верил в чудо, новогоднее чудо. А сейчас все изменилось, конечно же, сейчас веришь в собственные силы.
А своих детей так «обманываете»?
— Да, раньше так делал, но сейчас вроде мои дети уже не верят в Деда Мороза. Зато всегда искренне радуются, когда получают от «него» подарки.
Какие новогодние традиции обязательно соблюдаете?
— Традиции как и у всех: нарядить елку, собраться всей семьей, перед самим праздником вместе что-то приготовить. Иногда друзья приходят и отмечаем вместе с ними.
А что подаете на праздничный стол?
— Раньше целыми бадьями готовили, настолько много, что все и не съешь. Сейчас уже так не делаем. Как правило, всегда запекаем курицу в духовке с картошкой. Делаем разные салаты, чаще всего оливье. Селедка под шубой. Причем жена готовит ее без майонеза, под йогуртом, вроде.
Как проведете эти новогодние каникулы?
— Все праздники я обычно нахожусь в городе, смотрю за ситуацией в районах, контролирую все.
Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области.
Как планируете встречать Новый год: с друзьями или в семейном кругу?
— Для меня Новый год — это семейный праздник. Поэтому однозначно праздновать буду в большом кругу семьи. Поедем к родителям.
Будете загадывать желание в новогоднюю ночь?
— Желание загадываю обязательно. Но это скорее мысленное намерение, без сжигания бумажек и тому подобного. Вообще, у нас с сыном есть традиция — подводить итоги года. Мы садимся, вместе проговариваем, что было хорошего в уходящем году, что получилось, а что нет и почему. А потом озвучиваем друг другу свои желания, мечты и фиксируем планы на следующий год.
Какие у вас планы на новогодние каникулы?
— Для меня важно встречать Новый год там, где снег. Мы с семьей никогда не поедем отмечать этот праздник в теплые страны. Важна зимняя сказка, атмосфера волшебства. В этот раз у нас будет мини-отпуск: обязательно погуляем по Нижнему Новгороду, съездим в область и посетим один из городов России.
Что пожелаете нижегородцам в 2025 году?
— Мира. Почаще быть в кругу семьи. Пусть в наступающем году сбываются все ваши мечты, а новые технологии и инновации делают вашу жизнь проще, удобнее и интереснее.
Сергей Баринов, министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Как планируете встречать Новый год?
— Для меня Новый год всегда был и остается, прежде всего, семейным праздником. Поэтому, безусловно, встречать его я буду в кругу своей семьи. Мы всегда наряжаем ёлку вместе: на мой взгляд, это очень объединяющее занятие.
Что поставите на новогодний стол?
— Честно признаюсь, что составлением новогоднего меню и приготовлением блюд занимается моя супруга. Одно могу сказать с уверенностью — мандарины на праздничном столе точно будут.
Будете ли загадывать желание в новогоднюю ночь? И соблюдаете какие-либо «обряды» при этом?
— Буду. Каких-то специальных «обрядов» нет. Обхожусь и без поджигания бумажек. Просто пока бьют куранты, мысленно проговариваю свое желание у себя в голове.
Уже решили, как проведете новогодние каникулы?
— В январские каникулы планирую с детьми активно заниматься спортом и больше гулять на свежем воздухе, поглощая праздничную атмосферу новогодних украшенных улиц.
Что пожелаете нижегородцам в 2025 году?
— Нижегородцам в 2025 году желаю здоровья, счастья и исполнения всех желаний! Пусть наступающий год принесет только позитивные перемены и радостные моменты!
Полина Буянова, министр информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области.
Что для вас значит Новый год?
— Для меня самое важное в Новый год — быть рядом со своими родными людьми, со своей семьей. Все-таки этот праздник, как уже ранее сказали прошлые спикеры, — семейный, и проводить его нужно в кругу самых близких людей.
Что пожелаете жителям Нижегородской области в Новом году?
— Пожелания всегда вроде бы банально звучат, привычно, но самое главное, чего мы все хотим и чего желаем друг другу, — чтобы не подводило здоровье. Поэтому хочу пожелать всем нижегородцам в 2025 году крепкого здоровья!
Денис Исмагилов, министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
Будете ли загадывать желание в новогоднюю ночь? Соблюдаете при этом «обряды»?
— Загадывать желание в новогоднюю ночь для меня обязательный ритуал с детства. Когда, если не в этот момент, можно поверить в новогоднее чудо. Что касается специальных обрядов, не придаю им большого значения, загадываю желание под бой курантов.
Что пожелаете нижегородцам в 2025 году?
— Каждому нижегородцу хочу пожелать, чтобы всё хорошее и доброе в уходящем году приумножилось в наступающем! Пусть ваш 2025 год будет наполнен радостью побед, новых свершений, успешно вложенных инвестиций и растущих доходов. И, конечно, от всей души желаю здоровья, семейного уюта и доброго настроения Вам, Вашим родным и близким! С наступающим, Новым 2025 годом!
Екатерина Лебедева, министр кадровой политики правительства Нижегородской области.
Как обычно празднуете Новый год?
— Мы с семьей традиционно отмечаем Новый год на даче за городом, поближе к природе. Здесь, вдали от городской суеты, ощущение праздника воспринимается совсем по-другому. Вместе с детьми во дворе наряжаем живую елку. Дочери готовят новогодний концерт — поют песни и играют на фортепиано.
Что запланировали делать в январские каникулы?
— Январские каникулы — это уютные вечера с семьей за чаепитием и просмотром фильма, прогулки на свежем воздухе и зимние активности — катание на коньках и лыжах. Особенным праздником для нашей семьи является Рождество — стараемся посетить праздничную службу в храме, собираемся в кругу близких за праздничным обедом. Украшением праздничного стола является утка с овощами, которую готовим всей семьей.
Что пожелаете нижегородцам на Новый год?
— Пусть в каждый дом Новый год принесет здоровье и согласие. Пусть Новый год будет щедрым на успех и удачу. Благополучия, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что иностранцы, переехавшие в Нижегородскую область, поделились традициями празднования Нового года в семьях.