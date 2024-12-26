От семейных застолий до прогулок по городу: как нижегородские чиновники планируют встретить Новый год

— Желание загадываю обязательно. Но это скорее мысленное намерение, без сжигания бумажек и тому подобного. Вообще, у нас с сыном есть традиция — подводить итоги года. Мы садимся, вместе проговариваем, что было хорошего в уходящем году, что получилось, а что нет и почему. А потом озвучиваем друг другу свои желания, мечты и фиксируем планы на следующий год.