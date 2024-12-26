Александр Гусев высказал свое отношение к судейскому скандалу в российском футболе

— Никаких теневых бюджетов в «Факеле» нет. Когда пять лет назад в клуб пришла новая команда управленцев, мы договорились с ними, что ежеквартально они будут подавать отчет о расходовании денег по всем направлениям. Знаем все платежи, которые были произведены. Никаких замечаний по поводу этих отчетов не слышал. Много слежу за футболом. Последних 7−8 лет кардинально изменилась ситуация. Если и есть сейчас «серые» схемы, то очень незначительные. Лично я считаю, что их вообще нет на данный момент.