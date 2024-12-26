Александр Гусев высказал свое отношение к судейскому скандалу в российском футболе

Губернатор Александр Гусев высказал свое отношение к откровениям коллеги из Самарской области Виталия Федорищева о «работе» с судьями в ФК «Крылья Советов». В частности, глава региона на Волге сообщил о наличии теневого бюджета в самарском футбольном клубе. При этом Федорищев сообщил, что в нелегальной работе с судьями могут быть замешаны аж десять клубов Премьер-лиги.
Александр Гусев начал издалека:
— Бывает уверен, что судьи неправы. Но смотришь повтор потом и понимаешь, что все же люди правила знают. Все мы хотим, чтобы команда выигрывала. Уверен, что и наш коллега Федорищев также относится к клубу и к футболу. Может быть, у него есть какая-то информация. Я не готов это комментировать. В «Факеле» такого нет. Не согласен с судейством — можно обратиться в соответствующую комиссию РФС. И она вынесет решение.
Дальше губернатор отвел возможные обвинения в адрес воронежского клуба Премьер-лиги:
— Никаких теневых бюджетов в «Факеле» нет. Когда пять лет назад в клуб пришла новая команда управленцев, мы договорились с ними, что ежеквартально они будут подавать отчет о расходовании денег по всем направлениям. Знаем все платежи, которые были произведены. Никаких замечаний по поводу этих отчетов не слышал. Много слежу за футболом. Последних 7−8 лет кардинально изменилась ситуация. Если и есть сейчас «серые» схемы, то очень незначительные. Лично я считаю, что их вообще нет на данный момент.