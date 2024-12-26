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Минмолодежи Самарской области возглавит Кристина Гнатюк

Министерство молодежной политики Самарской области возглавит Кристина Гнатюк, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства региона, прошедшем в четверг, 26 декабря.

Наталья Рогова, руководившая министерством с октября этого года, займется созданием корпоративного университета, ориентированного на повышение квалификации региональных чиновников.

«Считаю, что нам нужно больше заниматься нашим профессиональным образованием, — обратился губернатор Вячеслав Федорищев к членам регионального правительства. — Поэтому я хотел бы, чтобы у нас появился корпоративный университет. Это постоянно действующая программа дополнительного профессионального образования для всех сотрудников муниципальных образований, региональных служб. Причем курсы это должны быть короткие и понятные, при том они позволили бы те или иные компетенции нарастить. Это то, что должно начать работать буквально завтра».