Минмолодежи Самарской области возглавит Кристина Гнатюк

«Считаю, что нам нужно больше заниматься нашим профессиональным образованием, — обратился губернатор Вячеслав Федорищев к членам регионального правительства. — Поэтому я хотел бы, чтобы у нас появился корпоративный университет. Это постоянно действующая программа дополнительного профессионального образования для всех сотрудников муниципальных образований, региональных служб. Причем курсы это должны быть короткие и понятные, при том они позволили бы те или иные компетенции нарастить. Это то, что должно начать работать буквально завтра».