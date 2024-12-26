В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС проходило на площадке курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
«Узкий завершен. Длился он более двух часов. Было что обсудить, очевидно», — говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала «Пул первого».
В заседании принимали участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.