В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе

В заседании принимали участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.