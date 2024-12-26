Глава МИД Лавров: Франция предложила РФ наладить диалог по Украине без Киева

«Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее. Перемирие — это путь в никуда», — сказал Лавров, добавив, что России нужны окончательные юридические договоренности. Документ зафиксирует интересы безопасности РФ и стран-соседей: обязательство не продвигать НАТО на восток и решение проблемы «истребления всего русского» на Украине. По его словам, Россия настаивает на окончательном завершении конфликта.