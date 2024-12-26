Лукашенко сказал, о чем говорил с Путиным полтора часа

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл содержание разговора с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет, который продлился полтора часа, сообщил телеграм-канал «Время Первого».
Так, журналисты спросили белорусского лидера, о чем была речь в личном разговоре с российским коллегой. И Лукашенко обратил внимание на то, что тематика беседы была объемной.
— Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная, — отметил он.
Также лидер Беларуси пояснил, что в разговоре затрагивались вопросы и личные, и государственные, обсуждалась проблематика не только межгосударственная, но и глобального уровня. Еще Александр Лукашенко передал Владимиру Путину приветы по итогам своих международных визитов.
— Я ему рассказал, приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были, — подытожил президент.
Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко летит в Санкт-Петербург, где примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС.
Тем временем власти Гродненской области изменили условия пересечения границы с ЕС с 1января 2025 года.