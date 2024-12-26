Лукашенко сказал, о чем говорил с Путиным полтора часа

Также лидер Беларуси пояснил, что в разговоре затрагивались вопросы и личные, и государственные, обсуждалась проблематика не только межгосударственная, но и глобального уровня. Еще Александр Лукашенко передал Владимиру Путину приветы по итогам своих международных визитов.