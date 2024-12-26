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Лукашенко сказал, о чем говорил с Путиным полтора часа

Лукашенко раскрыл тему личного разговора с Путиным длиной в полтора часа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл содержание разговора с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет, который продлился полтора часа, сообщил телеграм-канал «Время Первого».

Так, журналисты спросили белорусского лидера, о чем была речь в личном разговоре с российским коллегой. И Лукашенко обратил внимание на то, что тематика беседы была объемной.

— Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная, — отметил он.

Также лидер Беларуси пояснил, что в разговоре затрагивались вопросы и личные, и государственные, обсуждалась проблематика не только межгосударственная, но и глобального уровня. Еще Александр Лукашенко передал Владимиру Путину приветы по итогам своих международных визитов.

— Я ему рассказал, приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были, — подытожил президент.

Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко летит в Санкт-Петербург, где примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС.

Тем временем власти Гродненской области изменили условия пересечения границы с ЕС с 1января 2025 года.