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Лукашенко заявил, что дебаты на саммите ЕАЭС были «очень серьезные»

26 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Дебаты на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря были очень серьезные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите ЕАЭС в Ленинградской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

«Во время дебатов в узком составе я просил при обсуждении вопроса штата и заработной платы нашей Евразийской комиссии дать полгода, чтобы мы проанализировали штатное расписание и заработную плату и разрешили вопрос по повышению заработной платы. Дебаты были очень серьезные — от зарплаты до нефти и газа», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр
ЕАЭС