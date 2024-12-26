«Во время дебатов в узком составе я просил при обсуждении вопроса штата и заработной платы нашей Евразийской комиссии дать полгода, чтобы мы проанализировали штатное расписание и заработную плату и разрешили вопрос по повышению заработной платы. Дебаты были очень серьезные — от зарплаты до нефти и газа», — сказал Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что дебаты на саммите ЕАЭС были «очень серьезные»
26 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Дебаты на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря были очень серьезные. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите ЕАЭС в Ленинградской области, передает корреспондент БЕЛТА.