Лукашенко предложил Пашиняну организовать его доставку на саммит в Минск

Ранее в четверг Лукашенко на саммите ЕАЭС предложил провести летнюю встречу организации на высшем уровне в конце мая в Минске. Пашинян сообщил, что на этом мероприятии армянская сторона будет участвовать по видеосвязи.
«Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — сказал Лукашенко на саммите ЕАЭС, который проходит в четверг в Ленинградской области.
Пашинян заметил, что «по этому поводу» выступал с публичным заявлением и оно остается в силе. «Думаю. Это правильный формат, чтобы обсудить вопросы», — сказал он.
«Мы рассмотрим ваше заявление», — отметил Лукашенко. «А что тут рассматривать? Мое заявление не подлежит рассмотрению», — ответил Пашинян. «Мы рассмотрим… может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали», — парировал Лукашенко.