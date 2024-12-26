Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития

Президент Узбекистана сообщил, что республика подключилась и намерена активно участвовать в отраслевых программах стран ЕАЭС в области цифровизации торговли, грузоперевозок, внедрении электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями. «Кроме того, правительство Узбекистана готовится к очередному четвертому заседанию совместной рабочей группы (с Евразийской экономической комиссией ред.). Предлагаем провести эту встречу в Узбекистане в марте следующего года», — добавил Мирзиеев.