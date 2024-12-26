Слабый контроль и загруженность дорог: глава региона высказался о транспортных проблемах в Воронеже

— О проблеме с транспортом в часы пик мне известно. Если бы она решалась только добавлением денег в наше предприятие «Воронежпассажиртранс» на вечерние рейсы, то мы бы ее решили завтра. Однако доля муниципальных автобусов около 20%. Остальная часть — частные перевозчики. Они больше всего и грешат, нередко вообще не выходят на линию. Нужен контроль. И весь этот «Плач Ярославны», что у нас нет денег…. Друзья, разложите тогда мне полностью тариф, куда вы тратите деньги. Стоимость проезда только недавно увеличили. Силами министерства промышленности и транспорта мы попытаемся восстановить контроль в предпраздничные дни, чтобы взбодрить всех немного. Кроме того, в следующем году с некоторыми перевозчиками заканчиваются договоры, мы должны использовать этот момент для ужесточения требований. Не хотят, будем искать новых партнеров. Хотя предварительно постараемся убедить их принять наши условия, — рассказал глава региона.